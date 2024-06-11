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İYİ Partili Lütfü Türkkan CHP'ye mi geçecek? Yerel seçim itirafı dikkat çekti, Akşener sorusuna yanıt verdi

11.06.2024 07:11
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Gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yerel seçimde hatalı olduklarını söyledi. Meral Akşener'le arasının açık olmadığını söyleyen Türkkan "Sağ partiler liderleriyle beraber anılır. Benim tercihim Meral Akşener'di, keşke gitmeseydi" dedi. "CHP'ye geçecek misiniz?" sorusuna da yanıt veren Türkkan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan CHP'ye mi geçecek? Yerel seçim itirafı dikkat çekti, Akşener sorusuna yanıt verdi

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tv100'de Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk oldu. Türkkan, yerel seçimler ve öncesi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Lütfü Türkkan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ERDOĞAN - AKŞENER GÖRÜŞMESİ BANA GÖRE SİYASİ BİR GÖRÜŞME DEĞİL"

"Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin önceden haberim yoktu. Akşener'i de bu saçıyla ilk defa görüyorum. Daha sonra Dervişoğlu da haberi olmadığını ifade etti. Bu bence siyasi bir görüşme değil. Kişisel bir görüşmeyse partiye haber verme ihtiyacı olmaz. İnsanların dostlukları vardır, bu dostları siyasi kişiler de olabilir. 35 dakika içerisinde siyasi bir görüşme olacağını düşünmüyorum. İki insan bir araya geldiğinde illaki siyaset konuşulmuştur bundan yana kuşkum yok. Görüşmenin bence hiçbir mahsuru yok.

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"AKŞENER İLE ARAM AÇIK DEĞİL"

Akşener ile aram açık değil, kavga etmedim. Bir araya gelme imkanımız olmadı. Kurultat sürecinde hiç görüşmedik. Böyle ihtiyacı olsa arardı. Ben partiden ayrılmaması gerektiğini ifade ettim. Böyle bir dönemde genel başkanlığı bırakmanın doğru olmadığını söyledim. Bırakıp gitmesini hala kabul etmiyorum.

CHP'YE GEÇMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Ben milletvekili olmak için İYİ Parti'ye girmedim. Ben kırıldım, üzüldüm diyerek asla başka partiye gitmedim. Çok ciddi fikir ayrılıklarım olması lazım. Bunu da ciddi anlamda dile getiririm. Daha oluşan bir şey yok. Müsavat Bey konusunda bazı arkadaşların haksızlık yaptığını düşünüyorum. Oy kaybını toparlamak zor bir iştir. Yeni bir siyasi anlayışı gütmek çok zor. Koray Aydın'ın açıklamasını zamansız buluyorum.

"AKŞENER KEŞKE GİTMESEYDİ"

Benim tercihim Meral Akşener'di, keşke gitmeseydi. İlk kongre kararı alındığında ifade ettim. Sağ partiler liderleriyle beraber anılır. Sağ partinin gelenekleridir bu. Akşener'in bulunmadığı bir İYİ Parti zor yönetilir. Şuan döner mi dönmez mi bilmiyorum. Dönmesi doğru mu olur bilmiyorum. O süreçte bırakmasının doğru olmadığını düşünüyorum.

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"DERVİŞOĞLU YENİ ANAYASA İÇİN 'EVET' DERSE BEN 'HAYIR' DERİM"

Müsavat Dervişoğlu yeni anayasa konusunda grupla destekleme kararı almaya kalkarsa ben buradan söylüyorum desteklemeyeceğim. Anayasanın görüşülmesinden bile yana değilim. Parlamaneter sistemi konuşalım demek yeni anayasayı konuşalım demek. Yeni anayasa konusu benim için kırmızı çizgi

CHP İTİRAFI: "HATALI OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Özgür Özel CHP Genel Başkanı olduktan sonra CHP'yle olan ittifak tekrar değerlendirilebilirdi. Ondan önce verilen karar tekrar masaya yatırılabilirdi. Orada hatalı olduğumuzu düşünüyorum. Bunu Akşener'e söyledim.

Akşener geri gelir mi bilmiyorum ama gelirse niye gittin diye sorarlar. Bence Akşener gitmemeliydi. Gelmesini konuşmak istemiyorum."

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Lütfü Türkkan İYİ Parti
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