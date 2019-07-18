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İYİ Partili Paçacı: Sistemin tek savunucusu küçük ortaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, mevcut sistemin Türkiye'ye kaybettirdiğini savunarak, "AK Parti içinde bile tartışılan bu sistemin tek bir savunucusu kalmıştır, o da bu sistemden nemalanan, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, mevcut sistemin Türkiye'ye kaybettirdiğini savunarak, "AK Parti içinde bile tartışılan bu sistemin tek bir savunucusu kalmıştır, o da bu sistemden nemalanan, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağıdır" dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sistem tartışmalarına değinen Paçacı, "Bu sistem Sayın Erdoğan'ı, AK Partililerin Cumhurbaşkanı gibi davranmasına yol açmıştır. Bu sistem hukuki, siyasi ve iktisadi yapımızı tahrip etmektedir. Son 1 yılda ekonomimize baktığımızda faizler artmıştır, döviz kurları artmıştır, enflasyon artmıştır, işsizlik artmıştır, fukaralık artmıştır" dedi. 'SİSTEMİN TEK SAVUNUCUSU KALMIŞTIR' Paçacı, mevcut sistemin Türkiye'ye kaybettirdiğini savunarak, "AK Parti içinde bile tartışılan bu sistemin tek bir savunucusu kalmıştır, o da bu sistemden nemalanan, Cumhur İttifakı’nın küçük ortağıdır. Öyle ki; parlamenter sistemi savunanları, FETÖ ve PKK ile irtibatlı olduklarını söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Sayın Bahçeli geçtiğimiz günlerde Kastamonu’da yaptığı bir konuşmasında, 'eski sisteme dönelim diyenlerin, FETÖ ile irtibat ve iltisakları vardır, eski sistemden medet umanların PKK’ya diyet borçları bulunmaktadır' suçlamalarında bulunmuştur. Bu isnat ve ithamları, demokrasiye inanmış hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Halkımızın yarısı referandumda bu ucube sisteme 'hayır' demiştir. Bu insanlar FETÖ’cü müdür, PKK ile iltisak halinde midir?" değerlendirmesinde bulundu. 'GÖRÜNEN, YAPTIRIMLARIN ARKASI GELECEK' Paçacı, S-400 Hava Savunma Sistemi'nin ilk parçalarının Türkiye'ye getirilmesi ve ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararını da değerlendirerek şöyle konuştu: "Güney Kıbrıs'a yönelik ABD silah ambargosu kaldırılmıştır. Görünen odur ki, bu yaptırımların gerisi gelecektir. Burada üzerinde durulması gereken husus Türkiye Cumhuriyeti, bu yaptırımlara ne kadar hazırdır ve bunlar Türkiye'ye ne gibi maliyetler getirecektir? Türkiye bunlardan habersizdir, hatta TBMM yeterince bilgi sahibi değildir. Cumhurbaşkanının tek başına aldığı kararın olumsuz neticeleriyle milletin karşı karşıya kalması gibi adil olmayan bir durumla yüz yüzeyiz. İktidar, parlamentoyu bilgilendirmek, dış politikamızı millet desteğiyle tahkim etmek yerine, her zaman olduğu gibi milli refleksle karşılaması gereken meseleyi sandığa nasıl tahvil edeceği hesabına dalmıştır." DOĞU AKDENİZ Doğu Akdeniz’deki sorunun da uluslararası sorun haline dönüştüğünü vurgulayan Paçacı, "ABD ve Rusya’dan sonra AB de soruna müdahil olmuş ve Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararıyla, Güney Kıbrıs’ın yanında, Türkiye’nin karşısında durduğunu ifade etmiştir. AK Parti iktidarı Akdeniz ve Ege’deki tarihi müktesebatımızın geç de olsa farkına varmayı başarmıştır. Bu kararlı tutum, sadece Doğu Akdeniz üzerinde değil, sahiplenilmiş Ege'deki adalarımız konusunda da ortaya konulmalıdır" diye konuştu.

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