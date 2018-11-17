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İYİ Partili Türkkan: CHP ile ittifak yok, işbirliği var

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 15:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP ile ittifak değil, sadece bazı büyükşehirlerle ilgili işbirliği yaptıklarını belirterek, "Büyükşehirlerin sadece birkaçı ile sınırlı kalır bu işbirliği" dedi.

İYİ Partili Türkkan: CHP ile ittifak yok, işbirliği var

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP ile ittifak değil, sadece bazı büyükşehirlerle ilgili işbirliği yaptıklarını belirterek, "Büyükşehirlerin sadece birkaçı ile sınırlı kalır bu işbirliği" dedi.
Yalova’da partisi tarafından düzenlenen ilçe başkanları tanıtım toplantısına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerde CHP ile ittifak değil, bir işbirliğine gittiklerini belirten Türkkan, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 4 gündür, CHP-İYİ Parti ittifakıyla ilgili görüşmeler gündemde. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanımız Meral Akşener’i ziyaretiyle başlayan bu görüşmeler, bir ittifak değil ama, bazı bölgelerle ilgili işbirliği konusundadır. Bunların içerisinde genelde büyükşehirler var. Büyükşehirlerin sadece birkaçı ile sınırlı kalır bu işbirliği. Büyükşehirlerin birkaçının dışında İYİ Parti, her yerde kendi adaylarıyla seçime girecek. İYİ Parti’nin yerel seçimlerle ilgili herhangi bir partinin desteğine ya da ittifakına da ihtiyacı yok. 81 vilayette teşkilatı olan dipdiri, en genç, vizyonu en geniş, Mecliste kendini en iyi temsil eden milletvekilleri bulunan yeni bir parti. Burada adaylar da öyle olacak. Yalova için bulduğumuz aday da öyle olacak. Açıkladığımızda ‘İYİ Parti Yalova’yı alabilir’ diyeceksiniz.”
Yapılan konuşmanın ardından merkez ilçe başkanı ve ilçe başkanlarına parti rozetleri takıldı. Toplantıya Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Akar da katıldı.

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