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İYİ Parti'li Türkkan'dan "Cezayir Soykırımı Anma Günü" teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, Fransa'nın, Cezayir halkına yönelik insanlık ve vicdan dışı eylemlerinin soykırım olarak tanınması ve 8 Mayıs’ın, "Cezayir Soykırımı Anma Günü" olarak kabul edilmesini öngörüyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Fransa'nın, Cezayir halkına yönelik insanlık ve vicdan dışı eylemlerinin soykırım olarak tanınması ve 8 Mayıs’ın, "Cezayir Soykırımı Anma Günü" olarak kabul edilmesini öngören kanun teklifi hazırladı.

Türkkan'ın, TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 8 Mayıs 1945'te Fransızlar'ın, Cezayir’in Setif ve Guelma kentlerinde, bağımsızlık yanlısı göster yapan 45 bin Cezayirli sivili sistematik bir şekilde öldürdüğü ve bu toplu infazların Cezayir’in bağımsızlığını kazandığı 1962 yılında kadar devam ettiği belirtildi.

Fransız saldırılarında 1 milyonun üzerinde Cezayirlinin planlı ve sistematik olarak acımasızca öldürüldüğü kaydedilen gerekçede, "Cezayir’de Fransa'nın, sistematik olarak ve planlı bir şekilde, bölgede demografik bir dönüşüm amacını uhdesinde barındırarak yaptığı toplu katliamlar, Birleşmişler Milletler soykırım tanımlanmasına uymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Teklif, Fransa'nın Cezayir halkına yönelik insanlık ve vicdan dışı bu eylemlerin soykırım olarak tanınmasını ve 8 Mayıs’ın, "Cezayir Soykırımı Anma Günü" olarak kabul edilmesini öngörüyor.

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Cezayir soykırmı kanun teklifi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan

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