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İYİ Parti’nin yayınladığı klibe Vatan Partisi’nden tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

Vatan Partisi’nden Millet İttifakı’na sert eleştiri geldi.

İYİ Parti’nin yayınladığı klibe Vatan Partisi’nden tepki

Vatan Partisi’nden Millet İttifakı’na sert eleştiri geldi. Bursa İl Başkanı Hacı Bektaş Aykut, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i FETÖ ve PKK’yı halk hareketiyle birleştirme ile suçladı.
Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Hacı Bektaş Aykut, Millet İttifakı’nın seçim ittifakının ötesinde direkt olarak terör örgütlerini koruma görevini üstlendiğini ifade ederek, "O kadar ki, FETÖ’nün martın sonu bahar sloganı, CHP ve İYİ Parti’nin seçim sloganı olarak kullanılıyor. FETÖ ve PKK/HDP şefleri, sosyal medyada dolaştırılan mesajlarında ’CHP ve İYİ Partiye oy verin’ çağrısı yaparken bu partilerin hapistekileri, masumları kurtaracağını söylüyorlar. Meral Akşener mitinglerde çaycı çorbacının hatta Mehmetçiğin hapiste olduğunu söylüyor. Bugün hapiste olanlar, FETÖ darbecileri ve PKK teröristleridir. İYİ Parti, CHP, PKK ittifakını görmek istemeyenler var. Ancak manzara buz gibi ortada İYİ Parti, bu ittifaka CHP’nin arkasına saklanarak katılıyordu. Artık maskeler atılmış bulunuyor. Saklama eylemi arkada kaldı. Meral Akşener, ittifakın da ötesinde FETÖ ve PKK fedailiğine soyunmuş bulunuyor" dedi.

İYİ Parti’nin yayınladığı klibe Vatan Partisi’nden tepki

İYİ Parti’nin yayınladığı klibe Vatan Partisi’nden tepki

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