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İyilik Derneğince Burkina Faso'da yoksul ailelere süt keçisi dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:32 | Son Güncelleme

İyilik Derneğince Burkina Faso'da yoksul ailelere süt keçisi dağıtıldı

Afrika'daki sürdürülebilir istihdam kaynakları oluşturmak için çalışmalar yürüten İyilik Derneğince, Burkina Faso'da yoksul ailelere süt keçisi dağıtımına başlandı.

Dernekten yapılan açıklamada, ülkedeki Pa ve Tita ilçeleriyle Başkent Vagadugu'ya yaklaşık 155 kilometre uzaklıktaki Guirgou köyündeki 500 aileye, İyilik Derneği yetkilileri ve gönüllülerince süt keçisi dağıtımına başlandığı belirtildi.

Yapılan bağışlar çerçevesinde dağıtılan süt keçilerinin, Afrikalı ailelere umut ışığı olduğu ifade edilen açıklamada, İyilik Derneğinin uzun zamandır açlık, kuraklık ve iç savaşlarla mücadele eden Afrika kıtasında sürdürülebilir projelere hız verdiği vurgulandı.

"Süt Keçisi Projesi" kapsamında bölgeye yardımların devam edeceği belirtilen açıklamada, "İyilik Derneği bağışçıları vesilesiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürürken, onlara kalıcı iş imkanı sağlamış oluyoruz. Afrika kıtasında, sürdürülebilir projeler kapsamında istihdam alanı oluşturmanın da temelleri atılıyor." ifadeleri kullanıldı.

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Burkina Faso Guirgou iyilik derneği Pa süt keçisi Ta

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