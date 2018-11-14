İyilik varsa 'umut' var

Çevremizde insanlığa umut ve cesaret veren, küçük de olsa fark yaratan, ilham kaynağı olan iyilik hikayeleri var. İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu hikayelerin desteklenmesi, toplum tarafından bilinirliğinin artması ve yenilerinin teşvik edilmesine katkıda bulunmak amacıyla “BİLGİ Umut Var” isimli bir proje başlattı.

BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ BAZ ALINDI

İnsanlığa umut veren hikâyeler BİLGİ’li öğrenciler tarafından seçildi. Hikayelerin seçiminde, Birleşmiş Milletler’in yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşaması için belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi baz alındı. Projenin ilk etabı sonunda, öğrencilerin seçtiği 33 iyilik hikayesi www.bilgiumutvar.com adresine yüklendi.

BİLGİ geleceğe dair umutları yeşertiyor

İyilik hikâyelerinin paylaşılarak yayılması, gizli kahramanlarının ilham kaynağı olması için projenin ikinci etabı olan halk oylaması başlatıldı. Öğrenciler tarafından belirlenen iyilik hikâyeleri 5 Kasım günü bilgiumutvar.com web adresinde halk oylamasına sunuldu. Halk jürisi tarafından belirlenen 10 hikâyenin kahramanı, 13 Aralık Perşembe günü İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek törende ağırlanacak.