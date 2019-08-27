İyimserler neden daha uzun yaşıyor?

ABD'de yapılan bir araştırma, hayata negatif bakanlara kıyasla iyimserlerin daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

Pozitif insanların 85 yaşından fazla yaşama ihtimali daha yüksek. Bu durum, iyimserlerin duygularını daha kolay düzenleyebilmesine ve stresin olumsuz etkilerinden korunabilmesine bağlanıyor.

Araştırmacılar, her şeyin yolunda gittiği bir gelecek hayal etme gibi yöntemlerin kötümserlere iyi geleceğini belirtiyor.

Araştırmada farklı çalışmalar için bir araya getirilmiş 70 bin kadın ile 1500 erkek kullanıldı.

Bu kişilerin genel sağlığının yanı sıra iyimserlik dereceleri incelendi. Egzersiz ve beslenme alışkanlıklarına, sigara ve alkol kullanımlarına bakıldı.

En az iyimser olan gruba kıyasla en fazla iyimser kadın ve erkeklerin ortalama yüzde 11-15 daha uzun ömürlü olduğu ve 85 yaşına dek yaşama ihtimallerinin çok daha yüksek olduğu görüldü.

Hastalığa ve ölüme neden olan risk faktörleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olsak da sağlıklı yaşlanmayı sağlayan ve araştırmacıların "pozitif psikolojik faktörler" olarak adlandırdığı etkenler konusunda fazla şey bilinmiyor.