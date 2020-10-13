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İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 00:18 | Son Güncelleme

İzmir’de raylı sistem İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen iki kişiye 13 bin liraya yakın para cezası uygulandı.

İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza

İzmir’deki raylı toplu taşıma sistemi İZBAN’da bir grup gencin maske takmadıkları, İZBAN’da sigara içip şarkı söyledikleri görüntülendi. Grubun çevreye verdiği rahatsızlık bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

Görüntülerde İZBAN’a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görüldü. Öte yandan grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı.

13 BİN LİRAYA YAKIN CEZA

İZBAN’da sigara içen,yüksek sesle şarkılar söyleyen gruptan iki kişi, polis tarafından yakalandı ve haklarında işlem yapıldı. Cem K. ile Gökçen Ö.’ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487’şer lira, toplamda 12 bin 974 lira para cezası kesildiği öğrenildi. (İHA)

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