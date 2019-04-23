HABER

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP'li gruba müdahale: 23 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP'li gruba müdahale: 23 gözaltı

Batman'da uyarılara rağmen izinsiz açıklama ve oturma eylemi yapmak isteyen HDP'li grup polis müdahalesiyle dağıtıldı.

Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanan, aralarında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın da bulunduğu grup, açıklama ve oturma eylemi yapmak istedi.

Polis, gruba izinsiz açıklama yapılamayacağını belirtti.

Uyarılara rağmen açıklama yapmaya çalışan gruba polis müdahale etti.

Müdahale sırasında polise mukavemet gösteren 23 kişi gözaltına alındı.

Grup, müdahalenin ardından dağıldı.

PARTNERSahilde fırtına gibi esti!Sahilde fırtına gibi esti!
Anıtkabir'e 23 Nisan'da ziyaretçi akınıAnıtkabir'e 23 Nisan'da ziyaretçi akını
Trakya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı (2)Trakya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman gözaltı HDP

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Ümraniye'de merdiven çöktü!

Ümraniye'de korku dolu anlar! Merdiven çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.