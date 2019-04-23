İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP'li gruba müdahale: 23 gözaltı

Batman'da uyarılara rağmen izinsiz açıklama ve oturma eylemi yapmak isteyen HDP'li grup polis müdahalesiyle dağıtıldı.

Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanan, aralarında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın da bulunduğu grup, açıklama ve oturma eylemi yapmak istedi.

Polis, gruba izinsiz açıklama yapılamayacağını belirtti.

Uyarılara rağmen açıklama yapmaya çalışan gruba polis müdahale etti.

Müdahale sırasında polise mukavemet gösteren 23 kişi gözaltına alındı.

Grup, müdahalenin ardından dağıldı.

