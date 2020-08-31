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İzinsiz kazıya iki gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

İzmir Selçuk’ta izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen S.D.

İzmir Selçuk’ta izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen S.D. ve T.A. isimli şüpheliler, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Selçuk ilçesi Acarlar Mahallesi’nden icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanuna Muhalefet ederek izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen S.D. ve T.A. isimli şüpheliler, bir adet define dedektörü ile suçüstü yakalandı. Söz konusu olayla ilgili olarak Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilirken, alınan talimatlar doğrultusunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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