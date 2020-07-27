İzinsiz SMS atan firmaları bu şekilde şikayet edebilirsiniz! Bir daha gönderemiyorlar...

Teknolojinin gelişmesi ile telefon kullanımı da hayli arttı. Artan telefon kullanımı ile telefon numaranızı pek çok yere vermeye başladınız. Peki ya sonrası? Yerli yersiz gelen mesajlar ile sinirinizin bozulması, boşa harcanan zaman... Aslında bu mesajlardan kurtulmanın yolu sandığınızdan daha kolay. Evinizde otururken yalnızca kısa bir form aracılığıyla bu derdinizden kurtulabilirsiniz. İşte detaylar...

İZİNSİZ GELEN MESAJLARDAN KURTULUN

Sandığınızın aksine markalardan gelen mesajları engellemeniz mümkün. Pek çok kişi bunu engellemek için mahkemeye başvurması gerektiğini düşündüğü için üzerinde pek durmuyor. Ancak yalnızda beş dakikanızı ayırarak markalardan gelen talep etmediğiniz mesajları durdurabilirsiniz.

YASALAR TÜKETİCİNİN YANINDA

Telefon kullanımının hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle beraber tüketicilerin en çok şikayet ettiği durumlardan biri de markalardan gelen mesajlar. Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 60. maddesine göre tüketicilerin izni olmadan sms, e-posta gönderilmesi halinde yaptırım uygulanır. Tüketiciler, istemedikleri mesajlar karşısında şikayetçi olmaları halinde tazminat bile alabilir!