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İzinsiz SMS atan firmaları bu şekilde şikayet edebilirsiniz! Bir daha gönderemiyorlar...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 09:59 | Son Güncelleme

Telefonunuza gün içerisinde pek çok markadan mesaj gelir. Bu markaların bazılarından yalnızca bir kere alışveriş yapmış ya da internet sayfasına giriş yapmış olabilirsiniz. Numaranızı vermiş ancak artık SMS almak istemiyor olabilirsiniz. İstemediğiniz halde markalardan gelmeye devam eden mesajlardan bıktıysanız çözümü çok basit. Zamanınızı gereksiz mesajlara harcamaktan kurtulabilirsiniz.

İzinsiz SMS atan firmaları bu şekilde şikayet edebilirsiniz! Bir daha gönderemiyorlar...

Teknolojinin gelişmesi ile telefon kullanımı da hayli arttı. Artan telefon kullanımı ile telefon numaranızı pek çok yere vermeye başladınız. Peki ya sonrası? Yerli yersiz gelen mesajlar ile sinirinizin bozulması, boşa harcanan zaman... Aslında bu mesajlardan kurtulmanın yolu sandığınızdan daha kolay. Evinizde otururken yalnızca kısa bir form aracılığıyla bu derdinizden kurtulabilirsiniz. İşte detaylar...

İZİNSİZ GELEN MESAJLARDAN KURTULUN

Sandığınızın aksine markalardan gelen mesajları engellemeniz mümkün. Pek çok kişi bunu engellemek için mahkemeye başvurması gerektiğini düşündüğü için üzerinde pek durmuyor. Ancak yalnızda beş dakikanızı ayırarak markalardan gelen talep etmediğiniz mesajları durdurabilirsiniz.

YASALAR TÜKETİCİNİN YANINDA

Telefon kullanımının hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle beraber tüketicilerin en çok şikayet ettiği durumlardan biri de markalardan gelen mesajlar. Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 60. maddesine göre tüketicilerin izni olmadan sms, e-posta gönderilmesi halinde yaptırım uygulanır. Tüketiciler, istemedikleri mesajlar karşısında şikayetçi olmaları halinde tazminat bile alabilir!

ALMAK İSTEMEDİĞİNİZ MESAJLARI ŞİKAYET EDİN

Almak istemediğiniz mesajlardan şikayetçi olmamanız halinde bu durum devam edecektir. Sessiz kalmanız kabul ettiğiniz anlamına gelir ve bu durum devam eder. Peki nasıl şikayetçi olacaksınız? e-Devlet üzerinden şikayetinizi gerçekleştirebilirsiniz.

  • E-devlet sistemine kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak başlamalısınız.

  • Sisteme giriş yaptıktan sonra ''Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi''ni aratmalısınız. Ardından çıkan sayfaya tıklamalısınız.

  • Karşınıza öncelikle kimlik doğrulama çıkacak. Bu aşamada e-Devlet sizden bir kez daha kimlik numaranızı ve şifrenizi ister.

  • Açılan sayfada mavi çerçeveye alınmış olan ''Uygulamaya Git'' yazısına tıklamalısınız.

  • Yeni bir sekmede açılacak olan ''https://tiss.gtb.gov.tr/'' adresi üzerinden şikayetinize devam etmelisiniz. Unutmamalısınız ki başvuruda bulunduğunuz şikayeti geri çekemezsiniz. Bu sayfa üzerinden izin verdiğiniz ancak artık almak istemediğiniz mesajlar için de şikayette bulunabilirsiniz.

  • ''Devam et'' butonuna tıklayarak maddeleri kabul etmeniz halinde yeni bir sayfa açılır. Açılan sayfanın sol tarafında ''işlem menüsü'' bulunur. Buradan şikayette bulunmak istediğiniz seçeneği seçmelisiniz. Kısa mesaj (sms), sesli arama ve e-posta şikayetleri için işlem yapabilirsiniz. Şikayetinizin değerlendirme sürecini de yine buradan takip edebilirsiniz.

  • Ardından karşınıza doldurmanız gereken bir form çıkar. Bu formda sizden kişisel bilgilerinize ve şikayetinizin ayrıntılarına dair bilgiler istenir. Son olarak sayfanın sonunda verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kabul ettiğinize dair bir taahhütname bulunur. Bunu da kabul etmenizin ardından yeşil çerçeve içerisine alınan ''başvuru yap'' butonuna tıklayarak şikayetinizi tamamlayabilirsiniz.
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