İzlediğin dizilere göre karakterini analiz ediyoruz!

Diziler aslında sadece vakit geçirmek için izlenilen yapımlar değil, ruh halimizi ve kişiliğimizi de ele veren küçük birer pencere. Sen hangi dizilere daha çok çekiliyorsun? Vereceğin cevaplarla karakterini çözmeye çalışacağız. Hadi bakalım, başlayalım! 🚀

1/8

İzlediğin dizilerin ortak noktası ne sence?

İzlediğin dizilerin ortak noktası ne sence?
Yasak aşklar ve büyük entrikalar.
Aile bağları ve dram dolu sahneler.
Günlük hayattan çıkan eğlenceli olaylar.
Kovalamaca, aksiyon ve bol macera.
2/8

Arkadaşların seni genelde nasıl tanımlar?

Arkadaşların seni genelde nasıl tanımlar?
Esprili, eğlenceli ve sosyal biri.
Sakin, güvenilir ve ailesine düşkün biri.
Cesur, hareketli ve biraz da maceraperest biri.
Tutkulu, duygularını hep yoğun yaşayan biri.
3/8

Peki bu dizilerden hangisini izledin?

Aşk-ı Memnu
Yaprak Dökümü
Kardeş Payı
Arka Sokaklar
4/8

Bir başka dizi seçelim:

Kızılcık Şerbeti
Bahar
Yalan Dünya
Eşref Rüya
5/8

Bir dizi daha lütfen:

Sadakatsiz
Gülperi
Avrupa Yakası
Ezel
6/8

Peki bu yabancı dizilerden hangisi tam senlik olurdu?

Game of Thrones
This Is Us
Friends
La Casa de Papel
7/8

Bir yabancı dizi daha seçelim:

Breaking Bad
Stranger Things
How I Met Your Mother
Sherlock
8/8

Son bir seçim:

The Crown
Grey’s Anatomy
The Office
Peaky Blinders
Anahtar Kelimeler:
dizi karakter karakter analizi Philips Yaşam Kategorisi
