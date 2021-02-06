İzleme engelleme özelliği üzerinde çalışıyor

Apple, Uygulama İzleme Şeffaflığı isimli özelliğini sunmuştu. Özellik sayesinde kullanıcılar hangi uygulamanın ne kadar veri topladığını kontrol edebilir ve denetleyebilir. Bu reklamverenler için çok iyi değil çünkü toplanan veriler sınırlandırılmış oluyor. Toplanan verilerle reklamverenler uygulamalar ve web sitelerindeki kullanıcı etkinliğini izleyip ve kişiye özel hedeflenmiş reklamlar sunuyorlar. Apple’ın başlangıçta iOS 14’ün ilk çıkışıyla yeni politikayı uygulamaya başlaması gerekiyordu. Ancak geliştiricilere uygulamalarını uyumlu hale getirmeleri için daha fazla zaman tanımak için bunu geri çekmeye karar verdi. Tahmin edebileceğiniz gibi, uygulamadan herkes memnun değil. Örneğin Facebook, geliştiricileri bu özelliğin uygulama reklam gelirini azaltabileceği konusunda uyardı. Gizlilik değişikliklerine tam sayfa gazete reklamlarıyla saldırdı. Son zamanlarda kullanıcılardan reklam takibini seçmelerini istedi.

Bloomberg’e göre, Google da benzer bir anti izleme özelliği üzerine çalışıyor. Ayrıntılardan çok söz edilmedi. Ancak söylentiye göre teknoloji devi, Apple’ınki gibi veri izlemeyi kullanıcıya bırakacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Dahası, şirket Chrome’da üçüncü taraf çerezlerini ortadan kaldırırken reklam hedeflemeye izin veren benzer bir çözüm de bulmaya çalışıyor. Teknoloji devi, Gizlilik Korumalı Alanı altında, reklamverenlerin bireyler yerine benzer ilgi alanlarına sahip insan gruplarını hedeflemelerine olanak tanıyan bir teknoloji geliştirdi. Şirket son birkaç yılda yıllık reklam geliri olarak 100 milyar doların üzerinde kazanç sağladı. Bu sebeple reklam ortaklarıyla orta yolu bulacağı bir anlaşma sağlayacaktır.

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