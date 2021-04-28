İzleme gizliliği Apple cihazlara geldi

Yeni yazılım, özellikle reklam veren cihaz kimlikleri için izin gerektiren bir sistem getiriyor. Apple, bunun izlemeyi sınırlayarak gizliliğinizi artıracağını söylüyor. Ancak Facebook bu özelliğin reklam gelirine zarar vereceğinden şikayet ediyor. Diğer özellikler ise daha az tartışmalı.

iOS 14.5 TAM OLARAK NELER SUNUYOR?

Yeni iOS güncellemesi, maske taktığınızda bile Face ID donanımlı iPhone’unuzun kilidini Apple Watch’unuzla açmanızı sağlıyor. Böylece pandemide dışarıda olduğunuzda parolanızı girmek zorunda kalmıyorsunuz. 14.5 sürümü ayrıca, ücretli abonelik seçenekleriyle yeniden tasarlanmış bir Podcast uygulamasının lansmanını da işaret ediyor. Siri ayrıca, sesli asistandan şarkı çalmasını istediğinizde, varsayılan bir müzik hizmeti ayarlamamasına rağmen sizden bir müzik sağlayıcı seçmenizi istiyor. Bu güncelleme ile birlikte, “Asyalı” aramalarını yetişkin içeriği olarak işaretleyen bir kusur da düzeltiliyor.

GİZLİLİĞE ÖNEM VERENLERİN DİKKATİNİ ÇEKEBİLİR

iOS 14.5 ve iPadOS 14.5, iOS 15 ile geleceği söylenen yenilenmiş bildirimler gibi iddialı özelliklere sahip değil. Gizliliğe değer veriyorsanız veya maske takarken iPhone’unuza daha hızlı erişmek istiyorsanız, güncelleme sahip olunması gereken bir şey olabilir. Güncelleme gelip gelmediğini manuel olarak cihazınızın Ayarlar kısmından kontrol edebilirsiniz.

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