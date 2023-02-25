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  4. Bu nasıl vicdansızlık! Görenler inanamadı... Kedi kulübelerini ateşe verdiği anlar böyle görüntülendi

Bu nasıl vicdansızlık! Görenler inanamadı... Kedi kulübelerini ateşe verdiği anlar böyle görüntülendi

25.02.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, mahalleli tarafından sokak kedileri için yapılan kulübeler, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. O anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Turgutlu ilçesi İstiklal Mahallesi Altıntaş Sokak’ta mahallelinin sokak kedileri için yaptığı kulübeler, dün, bir kişi tarafından ateşe verildi. Alevleri fark eden mahalleli, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kulübelerin yanında park halinde bulunan bir kamyonete sıçraması da önlendi.

Kulübelerin ateşe verildiği anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kulübeyi eğilip, ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı ve mahallelinin kovayla su taşıp yangına müdahale ettiği görüldü.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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Manisa kedi

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