İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

İzmir 1. Bölge Milletvekili adayları merak konusu oldu. Bilindiği üzere bu bölgede, Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçeleri yer almaktadır. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte İzmir 1. Bölge Milletvekili adayları isim listesi...

İZMİR 1. SEÇİM BÖLGESİ HANGİ İLÇELER?

Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla

İZMİR 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- MEHMET KASAPOĞLU

2- MAHMUT ATİLLA KAYA

3- ŞEBNEM BURSALI

4- MEHMET ALİ ÇELEBİ

5- CEMAL BEKLE

6- SAVCI SAYAN

7- ENES EFENDİOĞLU

8- ÖMÜR ŞANLI

9- MEHMET SADIK TUNÇ

10- NİSA ALPTEKİN

11- MEHMET SAİD BAŞDAŞ

12- SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

13- BERKAN YILDIZHAN

14- HATİCE YELİZ KARATAŞ

İZMİR 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

YÜKSEL TAŞKIN AHMET TUNCAY ÖZKAN SEVDA ERDAN KILIÇ MURAT BAKAN EDNAN ARSLAN SEDA KAYA (DEVA PARTİSİ) HAYDAR ALTINTAŞ (DEMOKRAT PARTİ) DEVRİM BARIŞ ÇELİK SEFER İPEKLİ GÜLDEM ATABAY ŞAHBAL ARAS FULYA AKÇAY MEHMET ŞAHİN FIRAT BİRGÜL DEĞİRMENCİ

İZMİR 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

HASAN KALYONCU BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN CİHAN ASLAN SELAHATTİN ŞAHİN

5 UFUK AKSOY

SIDIKA TOPAL SALİM ARDUÇLU LOKMAN KIZILÖRENLİ NİHAL BAŞ ALİ DURUT ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ HÜLYAAYKAÇ HALİT GÖNDÜZ KAYHAN DERYA

İZMİR 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

2.ÜMİT ÖZLALE

3.ÖZTÜRK KESKİN

4.ÜLKÜ DOĞAN

5.ALİ TOPÇU

6.FİGEN YILDIRIM

7.LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY

8.İSMAİL AYBARS AKSOY

9.ASLAN SEZGİN

10.GİZEM ALBAŞ

11.KAAN ALTINDAĞ

12.MURAT ÇAKAR

13.HASAN YILDIZ