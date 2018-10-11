İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığıyla ilgili, “Genel merkezimiz takdir edip büyükşehire aday gösterirse tarihi oyla seçimi kazanır, rekor kırarım” yorumunu yaptı.

Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinde geçen 4.5 yılını değerlendiren Akpınar, bu sürede 110 milyon liralık yatırım yaptıklarını, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için uğraştıklarını söyledi. Akpınar, “Gelinen süreçte Karşıyakamızı kültür, spor ve sanatta marka kent yapabilme başarısına eriştik. Halkın Belediyesi’ni yarattık. Sosyal ve fiziki projelerle örnek alındık. İçine kapanık, rutin işlerle yetinen, hemşerileriyle bağını koparmış, sokaktan ve hayattan uzak bir belediyecilik anlayışını reddettik, tam tersini yaptık. ‘ Karşıyaka Belediyeciliği’ kavramını ortaya koyduk” diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesinden Hakan Dirik'e konuşan Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili sorulara da şu yanıtı verdi:

“Ben İzmir ’de siyaset yaptım. Kınık’taki, Karaburun’daki, Çeşme’deki insanımızı da partilimizi de bilirim. Ben hayatımı bu kente adadım. Ben mevcut bir başkanken ve Karşıyaka için çalışıyorken ‘adayım’ demem doğru olmaz. 2014’te nasıl Karşıyaka’da rekor kırdıysak, büyükşehirde de tarihi bir oyla seçilirim. Yüzde 60 diyorum ama üzerine çıkarsam da hiç şaşırmayın. Tarlada izi olanın hasatta sözü olur. Benim İzmir’de izim var, hasatta da sözüm olacaktır.”