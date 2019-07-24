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İzmir Barosu’ndan Tınaztepe'ye taşınma için yürütmeyi durdurma başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

 İZMİR Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarı'nın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçici olarak Tınaztepe Kampüsü'ne taşınması kararının iptali için yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu.

İzmir Barosu’ndan Tınaztepe'ye taşınma için yürütmeyi durdurma başvurusu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarı'nın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçici olarak Tınaztepe Kampüsü'ne taşınması kararının iptali için yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu.
Yaklaşık 2 bin öğrencisi ile 150 kişilik akademik ve idari personeli bulunan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi hakkında geçen günlerde Narlıdere'deki kampüsünün depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması kararına, İzmir Barosu tepki gösterdi. Kararın iptali için yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunduklarını belirten İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bugün İzmir’e aitmiş gibi görünen, İzmir’in meselesi gibi görünen ama aslına bakarsanız bütün ülkenin meselesi olan bir şeyi konuşmak üzere buradayız. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin şu an bulunduğu binadan deprem riski nedeniyle alınmış raporlar gerekçe gösterilerek Buca’daki Tınaztepe’ye taşınmasına yönelik işlemin iptalini talep ediyoruz. Diyebilirsiniz bir an, 'Ne var, bina çürükmüş, deprem riski var ve bu nedenle binanın taşınması gayet uygun ve doğru.' Elbet de yaşam hakkı diğer bütün hakların önünde tuttuğumuz ve bizim de arkasında durduğumuz ve sahiplendiğimiz bir alan. Ama öte yandan eğitim hakkını da önemsiyoruz. Çünkü uygun ve yeterli koşullara sahip olmayan bir binada eğitim yapabilmek ya da eğitim yaptığını söylemek aslında yapmamakla eşdeğer. Şu an burada bulunan ve bu dava dilekçesinin altında davacı olarak isimleri bulunan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları şunu söylüyorlar. Konforlu binalar, lüks binalar falan değil mesele, mesele eğitim meselesi. O yüzden hangi binaya taşıdığınızın bir önemi yok ama taşıdığınız binanın verilecek eğitimin koşullarına, ihtiyaçların uygun koşulları taşıması kaçınılmaz. Bu kez adaleti, eğitim hakkı için istiyoruz. Bu kez adaleti, öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz için istiyoruz. Uygun koşullarda bir eğitim sağlanması için istiyoruz. O yüzden burada bulunan tüm arkadaşlarımızla beraber şunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bizim derdimiz binalarla değil, uygun koşullarda amacına uygun bir eğitimi sürdürebilmekle ilgili ve bütün yetkilileri ve elbette mahkeme heyetini bu talebimize yanıt vermeye, bu talebimiz doğrultusunda işlem yapmaya çalışıyoruz. Biraz sonra dava dilekçemizi sunacağız ve mahkemeden bu yönde öncelikli bir karar vermesini isteyeceğiz."
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarı öğrencilerinin de katıldığı basın açıklamasının ardından grup, dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir Barosu’ndan Tınaztepe'ye taşınma için yürütmeyi durdurma başvurusuİzmir Barosu’ndan Tınaztepe'ye taşınma için yürütmeyi durdurma başvurusuİzmir Barosu’ndan Tınaztepe'ye taşınma için yürütmeyi durdurma başvurusuİzmir Barosu’ndan Tınaztepe'ye taşınma için yürütmeyi durdurma başvurusu

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