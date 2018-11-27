İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu:

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İzmir'e su getirdik bilgisi Sayın Cumhurbaşkanına yanlış ve eksik bilgi olarak veriliyor." dedi. Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kasım ayı 7'nci meclis toplantısında ESHOT'un 2019 yılı bütçesi görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasında Kocaoğlu, AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye mahalli seçimlerde başarılar diledi. - "ESHOT, İzmirlilere iyi hizmet verememektedir" Toplantıda söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, ESHOT’un yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerindeki yetersizlik ve kötü anlayışın İzmirlileri çileden çıkartmaya devam ettiğini söyledi. ESHOT otobüslerinin çok dolu taşıma yaptığını belirten Kökoğuz, "Doluluk olarak Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin düzeyinden farksız durumunda, insanlar alt alta, üst üste gitmektedir. Klimasız veya kliması çalışmayan otobüslerle, İzmirliler sıcak havalarda perişan olmaktadır. Kayseri pastırması gibi asılı bir şekilde bir saat yolculuk yapan vatandaşlarımızda güç ve takat kalmamaktadır. Bu görüntü İzmir’e hiç yakışmamaktadır." diye konuştu.

Kökoğuz, ESHOT'un bu yılki bütçesinin neredeyse yüzde 70'inin tüketime ayrıldığını, denk bütçe oluşturulamadığından şirketin ileriki yıllarda iflasa sürüklenmesinin sürpriz olmayacağını öne sürdü. - "ESHOT tüm kentlere örnek bir şirket" Eleştirilere yanıt veren Kocaoğlu, bütün il ve ilçe belediyelerinde lastik tekerlekli ulaşım araçlarının zarar ettiğini, ulaşım konusunda ESHOT'un her bakımdan Türkiye'deki kentlere örnek olduğu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği "İZBAN yine bizimle yapıldı. Bunların yaptığı değil ama 'biz yaptık' diye havasını atıyorlar" sözlerine ilişkin Kocaoğlu, şunları kaydetti: "Devlet varsa millet var. Devlet bizim çatımız, devlet bizim her şeyimiz diye inanan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Hele hele devlet başkanlarına bizim söz söylememiz mümkün değildir ama kim ne bilgi veriyorsa, İZBAN'da İzmir Büyükşehir Belediyesinin yatırımı çekerler hariç 450 milyon dolardır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na (TCDD) 136 kilometrelik Selçuk-Aliağa arasındaki hatta kaç para yatırım yaptığını, AK Parti iktidarından bu yana yani 2002 yılından bu yana, benim harcadığım para da 2004 yılından bu tarafa, onu da çıkartır, İZBAN'ı kimin yaptığını, kimin ne kadar para harcadığını ortaya sereriz ve kamuoyu da bilgilenir."