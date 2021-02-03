İzmir'de 10 katlı binada yangın paniği: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Yangın, gece geç saatlerde Atatürk Mahallesi 8809/10 sokakta bulunan 10 katlı apartmanın zemin katında çıktı. Apartmanın zemin katında M.K.'nın oturduğu dairede iddiaya göre aile içi yaşanan tartışmanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmanda can pazarı yaşandı. Alevleri fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında bazı vatandaşlar binanın içinin dumanla kaplanmasına rağmen kendi imkanları merdivenlerden inerek dışarıya çıkarken, yangından etkilenmemek için üst katlara çıkan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yana daire kullanılamaz hale gelirken, bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenildi.

EŞİ İLE KAVGA ETTİĞİ İDDİASI

Yangın sırasında kendi imkanları ile dışarıya çıkan apartman sakini Turan Karaman, "Bağırış, çağırış vardı. Kırıp dökme olayı oldu. Ben ineyim dedim, sarhoştur diye hanım inme dedi. Balkona çıktım, pencereden baktım duman çıkıyor. Yani büyük olasılıkla eşyaları kırdı, döktü. Sonra yaktı gitti. Tanımıyorum, evliydi galiba eşiyle kavga ettiğine şahit oluyorduk.” dedi.