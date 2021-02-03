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  4. İzmir'de 10 katlı binada yangın paniği: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

İzmir'de 10 katlı binada yangın paniği: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

03.02.2021 07:03 | Son Güncelleme:
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İzmir'de 10 katlı binada yangın paniği: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

İzmir’in Çiğli ilçesinde 10 katlı apartmanın zemin katında oturan M.K.'ya ait dairede çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binada oturanların bir kısmı duman içerisinde kalmasına rağmen merdivenlerden dışarı çıkmayı başarırken, birçok kişi ise üst katlara çıkarak yangının etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Yangın, gece geç saatlerde Atatürk Mahallesi 8809/10 sokakta bulunan 10 katlı apartmanın zemin katında çıktı. Apartmanın zemin katında M.K.'nın oturduğu dairede iddiaya göre aile içi yaşanan tartışmanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmanda can pazarı yaşandı. Alevleri fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında bazı vatandaşlar binanın içinin dumanla kaplanmasına rağmen kendi imkanları merdivenlerden inerek dışarıya çıkarken, yangından etkilenmemek için üst katlara çıkan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yana daire kullanılamaz hale gelirken, bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenildi.

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EŞİ İLE KAVGA ETTİĞİ İDDİASI

Yangın sırasında kendi imkanları ile dışarıya çıkan apartman sakini Turan Karaman, "Bağırış, çağırış vardı. Kırıp dökme olayı oldu. Ben ineyim dedim, sarhoştur diye hanım inme dedi. Balkona çıktım, pencereden baktım duman çıkıyor. Yani büyük olasılıkla eşyaları kırdı, döktü. Sonra yaktı gitti. Tanımıyorum, evliydi galiba eşiyle kavga ettiğine şahit oluyorduk.” dedi.

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'OĞLUMU SÜRÜKLEYEREK AŞAĞIYA İNDİRDİM'

Apartmanın 4’üncü katında oturan Sevgi Kanberi, çıkan yangın sonrası oğlu Uğur ile birlikte kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalışırken, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sevgi Kanberi, "Zemin katta, karısıyla dövüşmüş, binayı ateşe vermiş. Oğlum 3 kere yere yattı 'nefesim kesiliyor adım atacak halim yok anne' dedi. Zorla aşağıya indirdim, eşim çatıdaydı. Oğlumu sürükleye sürükleye indirdim, İnerken de ceketini düşürmüş anne diyor, ceketimi düşürdüm. Boşver dedim, canın önemli. Aşağıya inelim kendimizi kurtaralım.” diye konuştu.

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'GECEYİ ARABADA GEÇİRECEĞİZ'

Yangın sonrası komşularının kendilerine yardım ettiğini belirten Sevgi Kanberi, "Komşumuz ceket ve kazak verdi, direk yataktan kalktığımız gibi inmiştik. Hala da boğazım yanıyor. Eve çıkamayacağız borularda gaz tehlikesi var. Geceyi arabamızda geçireceğiz. Tek battaniyemiz var ve 3 kişi geçireceğiz. Eve gidemeyiz.” dedi.

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GÖZALTINA ALINDI, EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, apartman dairesini ateşe verdiği ileri sürülen M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.K.’nın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle, apartmanın zemin katında 2 dairenin zarar gördüğü öğrenildi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, dumandan etkilenen vatandaşların tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildiği belirtildi.

(DHA)

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