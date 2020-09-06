İzmir'de 4 katlı binada korkutan yangın! Ekipler alarma geçti

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Bulvarı üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi.

Binanın altında bulunan ve çiçek malzemeleri sattığı öğrenilen dükkanda ki saksıların alev alması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Durumu gören vatandaşlar tarafından itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı tamamen etkisi altına alırken, yakın çevredeki ilçelerden de itfaiye aracı takviyesi istenildi.

Anne ve bebeği ekipler tarafından kurtarıldı (DHA)



