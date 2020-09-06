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  4. İzmir'de 4 katlı binada korkutan yangın! Ekipler alarma geçti

İzmir'de 4 katlı binada korkutan yangın! Ekipler alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 00:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayındır ilçesinde bulunan 4 katlı apartman alev alev yandı. Apartmanın altında bulunan çiçek malzemeleri sattığı öğrenilen dükkanda bulunan saksıların yangına neden olduğu ileri sürülürken, onlarca itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, apartmandan bir anne ve bebeği kurtarıldı.

İzmir'de 4 katlı binada korkutan yangın! Ekipler alarma geçti

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Bulvarı üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi.

Binanın altında bulunan ve çiçek malzemeleri sattığı öğrenilen dükkanda ki saksıların alev alması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Durumu gören vatandaşlar tarafından itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı tamamen etkisi altına alırken, yakın çevredeki ilçelerden de itfaiye aracı takviyesi istenildi.

Anne ve bebeği ekipler tarafından kurtarıldı (DHA)

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