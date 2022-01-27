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  4. İzmir'de apartmanın 7. katından düşen genç kadın yaşamını yitirdi

İzmir'de apartmanın 7. katından düşen genç kadın yaşamını yitirdi

27.01.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de oturduğu apartmanın 7. katından düştüğü ileri sürülen 23 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri ve savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir'de apartmanın 7. katından düşen genç kadın yaşamını yitirdi

Olay gece saatlerinde İzmir'in Konak ilçesinde Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan 11 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

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SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Baş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Öte yandan, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Baş’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


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İzmir
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