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  4. İzmir'de asit yüklü tırdaki sızıntıya müdahale edildi

İzmir'de asit yüklü tırdaki sızıntıya müdahale edildi

18.07.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde asit yüklü tırda meydana gelen sızıntı, ekiplerin müdahalesiyle bertaraf edildi.

İzmir'de asit yüklü tırdaki sızıntıya müdahale edildi

İzmir-Ankara Karayolu'nda Bornova'dan Aydın'ın Söke ilçesine giden tır şoförü, Taşkahve mevkisinde tırın dorsesinden sızıntısı olduğunu fark etti.

Tırı emniyet şeridine çeken şoför, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin incelemesinde sızıntının, araçta yüklü hipoklorit asitle nitrik asidin tepkimesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Ölçümlerin ardından itfaiye ekiplerince asidik madde bertaraf edildi.

Yanma ve solunum rahatsızlığı riskine karşı bir süre kontrollü sağlanan trafik, normale döndü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir

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