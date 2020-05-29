İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınmasının ardından tutuklanan CHP'li Banu Özdemir, tahliye edildi

Banu Özdemir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

6 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK



Tahliyesine karar verilen Banu Özdemir'in 6 Ekim'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Özdemir, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

