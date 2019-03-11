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İzmir'de CHP'li adayın eşine ve parti üyesine sopalı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 01:27 | Son Güncelleme

İzmir'in Menemen ilçesinde Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı CHP'li Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy ve kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış, bir kişinin sopalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, kısa sürede şüpheliyi yakaladı.

İzmir'de CHP'li adayın eşine ve parti üyesine sopalı saldırı!

Olay, saat 22.00 sıralarında Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı CHP'li Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy ve kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış, seçim çalışmaları kapsamında ilçede ev ziyaretleri yaptı.

Çalışmalarını tamamlayan Elkatmış ve Aksoy 35 ACJ 832 plakalı araca binerek eve dönmek için yola çıktı. Kazımpaşa Mahallesi'nde geldiklerinde Ülkü Elkatmış araçtan indiği sırada, bir kişi elindeki sopa ile Elkatmış'a vurdu. Saldırısına devam eden şüpheli daha sonra Dilek Aksoy'un bulunduğu aracın arka kısmına vurdu. Olayda Elkatmış hafif şekilde yaralanırken, aracın arka camı kırıldı.

Olayın ardından Elkatmış ve Aksoy, Menemen Merkez Karakolu'na giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, adı öğrenilemeyen saldırganı yakaladı. Saldırgan ifade vermek üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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