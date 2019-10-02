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İzmir’de dehşet anları! 9 aracı önüne kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 09:02 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, freni tutmayan park halindeki hafriyat kamyonunun, mahalledeki 9 araca çarptığı korku dolu anların kamera görüntüsü ortaya çıktı.

İzmir’de dehşet anları! 9 aracı önüne kattı

Olay, dün saat 14.30 sularında Bornova ilçesi 5711/5 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 35 HB 0031 plakalı kamyon, yokuş aşağı kaymaya başladı. O korku dolu anların ise kamera kaydı ortaya çıktı.

Kayıtlarda, yokuş aşağı ivme kazanan kamyon, bir apartmanın kapısına çarptıktan sonra, mahalle içerisinde park halinde duran araçları önüne katarak hızla sürüklemeye başlıyor. Eğim sebebiyle hız kazanan ve freni patladığı öne sürülen hafriyat kamyonu, son olarak iki aracı daha altına alarak bir apartmanın duvarına çarptıktan sonra zorla durabiliyor. Kamyon dahil 10 araçta maddi hasarın meydana geldiği kaza anında sokakta herhangi bir vatandaşın bulunmaması ise faciayı önlüyor.

Öte yandan, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından hasar gören araçlar mahalleden kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Bornova Kaza

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