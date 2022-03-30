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İzmir'de deniz marulu, Marmara'da müsilaj! 'Denizler elden gidiyor'

30.03.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü deniz maruluyla kaplandı. İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, ''Denizlere kaçak olarak akıtılan atıklar sebebiyle artık her sene görülmeye başladı. Çok ciddi miktarda körfeze akan kaçaklar var. Kaçak girişlerin neden olduğu bir olay bu. Deniz marullarının ardından Marmara'da da müsilajı göreceğiz. Bunlar insan hataları. İnsanlar olarak denizleri foseptik olarak kullanmamızdan kaynaklanıyor. Denizlerimiz elden gidiyor'' dedi.

İzmir'de deniz marulu, Marmara'da müsilaj! 'Denizler elden gidiyor'

İzmir Balçova ilçesi İnciraltı Sahil kısmında, flamingoların da aralarında bulunduğu çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün bir bölümü, havaların ısınmaya başlamasıyla deniz maruluyla kaplandı. Su sıcaklığı seviyesinin yükselmesine bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve en son geçen yıl sonbaharda dikkat çeken deniz marulları, körfezde etkili olmaya başladı.

''ATIKLAR NEDENİYLE HER SENE GÖRÜLMEYE BAŞLADI''

İzmir Körfezi'nde her sene görülmeye başlanan deniz marulları ile ilgili açıklama yapan iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, denizlere kaçak olarak akıtılan atıklar sebebiyle artık her sene deniz marulu görülebileceğini söyledi. Prof. Dr. Yaşar, "Deniz marulları artık her yıl İzmir körfezi için standart hale gelmeye başladı. Deniz marulu oluşumu, özellikle İnciraltı'nda başlar çünkü bu bölge çok sığdır. Daha sonra Bostanlı tarafına geçer. İzmir Körfezi biyolojik açıdan çok zengindir. Akdeniz'in biyolojik olarak en zengin merkezlerinden birisidir. Bir de biz denizlere artı besin atıyoruz, kirletiyoruz yani. Çok güzel bir arıtma tesisimiz yapıldı, her şey güzel, ama hala daha çok ciddi miktarda körfeze akan kaçaklar var. Kaçak girişlerin neden olduğu bir olay bu. Besin olarak zaten körfez biyolojik açıdan çok zengin. Bir de üstüne biz ilave yapığımız zaman bu deniz marullarını görüyoruz. Uzun yıllardır her sene deniz marullarını görüyoruz. Özellikle Nisan başı geldiği zaman, havalar su ısındığı anda görmemiz normal" dedi.

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''MARMARA'DA MÜSİLAJI YİNE GÖRECEĞİZ''

Geçen sene Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan müsilajı görme şansının bu sene de yüksek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Deniz marullarının ardından Marmara'da da müsilajı göreceğiz. Bunlar tamamen insan hataları. İnsanlar olarak denizleri foseptik olarak kullanmamızdan kaynaklanıyor. Özellikle Marmara foseptik olarak çok kullanılıyor. Biz kesinlikle denizlere akıttığımız suları arıtarak vermeliyiz. Gerektiğinde tüm arıtma tesisleri sübvanse edilmeli. Çünkü denizlerimiz gerçekten elden gidiyor" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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İzmir
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