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İzmir'de deniz marulu şaşkınlığı! Sahil boyunca devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sahile inenler şaşırtan bir görüntüyle karşılaştı. Deniz marulu olarak bilinen ulva lactuca isimli yeşil renkli yosunun denizi kapladığı sahile gelenler durumu belediyeye bildirdi. Harekete geçen ekipler hemen temizliğe başayarak duruma müdahale etti.

İzmir'de deniz marulu şaşkınlığı! Sahil boyunca devam ediyor

Bostanlı sahiline dün spor için gelenler, denizde yeşil renkli yosunlar olduğunu fark etti. Birçok vatandaş, ilk kez gördükleri görüntü karşısında şaşkınlık yaşadı. Maddenin, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen belediye ekipleri, fileli kepçelerle yosunları kenardan temizlemeye başladı. Bugün de süren çalışmalardan sonuç alınamazken, vatandaşlar kötü koku yaptığını söyledikleri deniz marullarının kaldırılmasını istedi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, söz konusu deniz marullarının zehirli ya da insan sağlığına zararlı olmadığını, ancak kentte kötü kokuya yol açabileceğini ve bu nedenle kaldırılması gerektiğini belirtti.

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'GÜNEŞLİ GÜNLERDE DAHA FAZLA KOKUYOR'

Sahilde spor yapan vatandaşlardan Ayberk Kakıç, "1-2 gündür rüzgar vardı, muhtemelen onun sonucu olarak oluşmuştur. Akşam üzeri şehri koku bastığı doğru, özellikle de Karşıyaka'yı. Bunların kaldırılması gerekir" dedi.

Bir diğer vatandaş Mehmet Balım ise, "Bunlar neden oluşmuş, teknik yönünü bilmiyorum ama çok kötü koku yapıyor. Bu şekilde palyatif tedbirlerle bu işin çözüleceğini zannetmiyorum. Ciddi bir koku oluyor, özellikle güneşli günlerde çok daha fazla koku yapıyor. Bu iş burada zaman zaman oluyor, ancak bu yıl gördüğüm kadarıyla bu yıl biraz daha fazla. Zannediyorum, buradaki denizin sığ olmasıyla alakalı olabilir. Ancak kesinlikle tedbir gerekiyor" diye konuştu.

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Cem Akbaba ise, "Bu buraya sürekli gelen, nereden geldiği belli olmayan bir pislik. Ekiplerin toplamalarını izliyorum, bana oyuncak gibi geliyor. Bu yaptıkları çözüm değil. Senede 1-2 defa oluyor bu ve her şekilde koku yapıyor. Ben sabah erken geliyorum, rahatsız olmuyorum ama koku yaptığı bir gerçek" dedi.

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DHA

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