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İZMİR'DE DEPREM! İzmir Buca'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Manisa ve civar illerden de hissedildi!

21.10.2023 00:11 | Son Güncelleme:
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Afad İzmir deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 20 Ekim Cuma günü İzmir'de bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 9.23 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Manisa ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, İzmir Buca'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Manisa ve civar illerden de hissedildi!

İZMİR'DE DEPREM! İzmir Buca'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Manisa ve civar illerden de hissedildi!

İzmir Buca'da deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Buca ilçesi başta olmak üzere Aydın ve Manisa gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar İzmir depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan İzmir'de deprem açıklaması...

İZMİR BUCA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.23 kilometre olarak açıklandı. Depremin İzmir Buca'nın Zafer mevkiinde gerçekliği bildirildi.

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.20 23:53:08 38.3425 27.2060 12.7 -.- 4.0 3.9 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.20 23:30:13 40.1937 28.8930 2.3 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel
2023.10.20 22:37:52 38.4877 45.1383 5.0 -.- 2.6 -.- IRAN İlksel
2023.10.20 22:19:34 38.0787 37.0565 1.6 -.- 2.4 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 22:01:01 36.3298 36.1287 5.9 -.- 1.6 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel
2023.10.20 21:56:59 38.0408 37.9707 8.3 -.- 2.5 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.20 19:54:01 37.9088 36.2592 5.0 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.20 19:37:36 39.6395 25.5378 6.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.20 19:26:21 40.8158 31.0975 7.8 -.- 1.7 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel
2023.10.20 19:25:22 37.8552 36.3880 13.3 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel


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