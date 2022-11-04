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İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İzmir'de ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

04.11.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de vatandaşları korkutan bir deprem gerçekleşti. Deprem'in merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olmakla beraber Denizli, Manisa, Aydın ve Balıkesir gibi çevre illerden de hissedildi. İzmir depremi sabah karşı saat 03:29 sularında gerçekleşti. İzmir'de ikamet eden birçok vatandaşın uykusunda olduğu o saatlerde sarsıntının şiddetiyle korku dolu anlar yaşandı. Peki, İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İzmir'de ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.29'daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü. 64 vatandaş depremden etkilenirken, 2'si ağır 7 vatandaş hastaneye kaldırıldı. İzmir'in Konak ilçesinde bir cami minaresi sarsıntı sonucunda yıkıldı.

İZMİR'DE 4.9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU!

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03:29'da hissedilen bir deprem gerçekleşti. Deprem'in merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olmakla beraber Denizli, Manisa, Aydın ve Balıkesir gibi çevre illerden de hissedildi. İzmir depreminin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'deki 4.9'luk depremde minare hasar gördü, 20'ye yakın binada çatlak var - Genel - İzmir -

ARTÇI SARSINTILAR HİSSEDİLDİ

İzmir merkezli depremin ardından artçı sarsıntılar da hissedildi. AFAD Başkanlığı resmi Twitter hesabında; "Dün gece 03.29 da Buca (İzmir) da meydana gelen Mw 4.9 büyüklüğündeki depremden sonra, saat 09:50 itibarıyla büyüklükleri 1.0 ile 2.7 arasında değişen 80 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi önemle rica olunur." şeklinde paylaşımda bulundu.

İzmir'deki 4.9'luk depremde minare hasar gördü, 20'ye yakın binada çatlak var - Genel - İzmir -

İZMİR DEPREMİNDE HASAR VAR MI?

Deprem nedeniyle Konak ilçesi Kubilay Mahallesi'nde bir caminin minaresi yıkılırken 80'e yakın binada da çatlak meydana geldi.

İZMİR DEPREMİNDE ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

İzmir'de korkutan deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı merak edildi. Deprem sırasında oluşan panik haliyle 2 vatandaş camdan atlarken 1 vatandaşın da kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yaralı vatandaşlar arasında kalp krizi geçirmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve durumu ağır olan bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'deki 4.9'luk depremde minare hasar gördü, 20'ye yakın binada çatlak var - Genel - İzmir -

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SAYFASI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız;
http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

deprem

AFAD SON DEPREMLER SAYFASI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi;

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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