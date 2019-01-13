İzmir'de engelli kadına cinsel istismar! Sanıktan şok sözler: İlişki için baskı yaptı

İzmir Buca'da yaşayan anne M.F., 23 Temmuz 2018'de, zihinsel ve bedensel engelli kızı S.F.'yi telefonla arayıp, nerede olduğunu sordu. S.F., Karşıyaka'da olduğunu, oraya kendisini bir kadının getirdiğini söyledi. Cep telefonu kapanan kızına daha sonra ulaşamayan anne M.F. polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. S.F., 4 gün sonra sokaklardan kağıt ve hurda toplayarak geçimi sağlayan Zeki Yıldız'ın evinde bulundu.

DÖRT GÜN İSTİSMAR ETTİ

DHA'da yer alan habere göre S.F. poliste alınan ifadesinde Zeki Yıldız ile sokakta tanıştıklarını, bıçak dayayıp kendisini eve götürdüğünü, cep telefonun bataryasını çıkardığını ve 4 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Zeki Yıldız, ise ilişkiye girdiklerini ancak bunun da S.F.'nin rızasıyla olduğunu iddia etti.

"NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI"DAN DAVA AÇILDI

Anne M.F., kızının hem zihinsel hem de bedensel engelli olduğunu, bir gözünün hiç görmediğini, tekerlekli sandalye ile hareket edebildiğini, kendisini ise ifade etmekte zorlandığını belirtip, şüphelinin yalan söylediğini ileri sürerek, şikâyetçi oldu. Zeki Yıldız tutuklanırken, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.