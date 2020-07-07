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  4. İzmir’de faciaya ramak kala! Halk otobüsü alev topuna döndü

İzmir’de faciaya ramak kala! Halk otobüsü alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 20:12 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü bir anda alev aldı. Otobüsün alev alması ile birlikte yolcular tahliye edilirken, facianın eşiğinden dönüldü.

İzmir’de faciaya ramak kala! Halk otobüsü alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Menderes ilçesinin en işlek noktalarından İnönü Caddesi’nde içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belediye otobüsü (ESHOT) seyir halindeyken bir anda alev aldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yolcuların ve şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular otobüsten hızlı bir şekilde tahliye edilirken, facianın eşiğinden dönüldü. Olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince alev topuna dönen otobüse yapılan müdahale soncunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, motor bölümünden çıkan yangınla alakalı soruşturma başlatılırken, facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. (İHA)

İzmir’de faciadan dönüldü, belediye otobüse alev alev yandı

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