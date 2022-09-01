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  4. İzmir'de feci kaza: Çarpışmanın şiddeti asfalta yansıdı!

İzmir'de feci kaza: Çarpışmanın şiddeti asfalta yansıdı!

01.09.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de lastiği patlayan tır dehşet saçtı. Menemen ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Öte yandan feci kazada yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

İzmir'de feci kaza: Çarpışmanın şiddeti asfalta yansıdı!

İzmir'in Menemen ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 13.15 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu, Menemen gişeleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den Aliağa istikametine seyir halinde olan ve O.A. idaresindeki tır, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu savrularak devrildi. Bu esnada tır, aynı istikamette orta şeritten seyir halinde olan Fahrettin Altay (47) idaresindeki tıra ve sol şeritte ilerleyen H.Y. idaresindeki otomobile çarptı.

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KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AKS ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede tır sürücüsü Fahrettin Altay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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YARALILARIN DURUMU İYİ

Öte yandan meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan M.Y., İ.Ö., Ş.Ö. ve M.Ö., ambulansla Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Fahrettin Altay'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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