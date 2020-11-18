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  4. İzmir'de feci kaza! Kamyon 11 aracı böyle biçti

İzmir'de feci kaza! Kamyon 11 aracı böyle biçti

18.11.2020 19:56 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Dikili ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, 11 araca çarptı. Korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Salihler Mahallesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre İzmir'den Çanakkale istikametine doğru seyir halindeki yük kamyonu şoförü Okan Z. (25), trafik ışıklarında önündeki tıra çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında park halindeki 11 araca ve bir manav tezgahına çarpan kamyon, karşı yola geçerek elektrik direği ve ardından otobüs durağına çarparak güçlükle durdu. Kazada 1 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

ÖNCE KAN LEKESİ SANILDI

Bu arada olay yerinde kaza yapan araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırdı. Bu lekelerin daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı. Kamyon sürücüsü Okan Z., jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayda çok sayıda maddi hasar yaşandığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde kamyonun, yolun sağında park halinde bulunan araçlara hızla çarptığı anlar görüldü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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