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  4. İzmir’de feci kaza! Otomobil berber dükkanına daldı

İzmir’de feci kaza! Otomobil berber dükkanına daldı

15.04.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, aynı yönde seyreden tıra çarparak berber dükkanına daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde hızla gittiği iddia edilen hafif ticari aracın sürücüsü, aynı istikamette seyreden bir tıra çarptı.

Yön değiştiren araç, yol üzerinde bulunan bir berber dükkanına daldı. Kazanın ardından iş yeri adeta savaş alanına dönerken, içeride bulunanlar neye uğradığını şaşırdı. Kırılan camlar sebebiyle içeride bulunan müşteri başından hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

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Kaza esnasında dükkanın önünden geçen bir kadın ise yol kenarında bulunan ağaç sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu. Öte yandan dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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(DHA)

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trafik kazası İzmir

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