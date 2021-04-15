İzmir’de feci kaza! Otomobil berber dükkanına daldı

Edinilen bilgiye göre kaza, Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde hızla gittiği iddia edilen hafif ticari aracın sürücüsü, aynı istikamette seyreden bir tıra çarptı.
Yön değiştiren araç, yol üzerinde bulunan bir berber dükkanına daldı. Kazanın ardından iş yeri adeta savaş alanına dönerken, içeride bulunanlar neye uğradığını şaşırdı. Kırılan camlar sebebiyle içeride bulunan müşteri başından hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.
Kaza esnasında dükkanın önünden geçen bir kadın ise yol kenarında bulunan ağaç sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu. Öte yandan dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.
(DHA)