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  4. İzmir'de feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü

İzmir'de feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 03:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek TIR'ın altına girdi. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Emek, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

İzmir'de feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Bağyurdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Halil İbrahim Emek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil, Tevfik Özdemir’in kullandığı TIR'a çarparak altına girdi.

ARAÇTA SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü Emek’in, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Emek’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Kemalpaşa trafik kazası TIR

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