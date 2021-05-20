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İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı

20.05.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de FETÖ şüphelilerinin kaldıkları Gaybubet Evlerine yönelik 39 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında TSK yapılanmasında mahrem imam, ihraç subaylar, büyük bölge imamı, eyalet imamı gibi haklarında arama kararı bulunan 35 zanlı yakalandı.

İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı

İzmir'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri Gaybubet Evi olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında mahrem imam, ihraç subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı ve esnaf yapılandırma sorumluları, mütevelli, serrehbet, sohbet imamının da bulunduğu 39 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli yakalandı. Adresler de yapılan aramalarda ise, 1 adet sahte kimlik, 100 bin TL, 7 bin dolar ve 4 bin Euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinden ardından emniyete götürülürken, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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fetö Gözaltı İzmir

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