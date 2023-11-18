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İzmir’de fırtına nedeniyle 3 balıkçı teknesi alabora oldu

18.11.2023 22:15 | Son Güncelleme:
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İzmir’de sağanak yağışın yanı sıra etkili olan fırtına nedeniyle, Dikili ilçesinde 3 balıkçı teknesi alabora oldu.

İzmir’de fırtına nedeniyle 3 balıkçı teknesi alabora oldu

İzmir ve çevre illerde gün boyu etkili olan sağanak yağış, kıyı ilçelerde fırtına ile beraber etkili oldu. İzmir’in Dikili ilçesinde de fırtına nedeniyle limanda bulunan 3 balıkçı teknesi alabora olarak kullanılamaz hale geldi.

Bademli yolu üzerindeki balıkçı limanında bulunan gemilerden 3’ü fırtına sebebiyle dalgalara dayanamayarak parçalandı ve alabora oldu. Limanda bulunan gemilerden 2’si ise son anda batmaktan kurtuldu. Batmaktan kurtulan tekneler vinç yardımıyla karaya çıkartıldı.

"YILLARDIR BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ"

Dikili Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Murat Ulukaya, "Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. Hep proje hazır diyorlar ama bir icraat yok. Bir an evvel bizlere bir korunaklı liman istiyoruz" dedi.

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Dikili merkezde ise 75. Yıl Parkı’nda ise denizin kuvvetli poyraz sebebiyle kabarmasıyla yürüyüş yolu sular altında kaldı.

(İHA)

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İzmir Fırtına
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