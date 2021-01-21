HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de hafif ticari araç takla atarak tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı

İzmir'de hafif ticari araç takla atarak tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı

21.01.2021 07:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir'de hafif ticari araç takla atarak tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak tramvay hattına uçtu. Kazada, araçta sıkışan yolcu ve sürücü 110 Acil Kurtarma ve Sağlık Hizmetleri (AKS) ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Ş., hafif ticari aracı ile Balçova yönünden Konak istikametine ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun sağ tarafındaki tramvay hattına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 110 AKS ekipleri hafif ticari araçta sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı. 110 AKS ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, sürücü Vedat Ş. ve yolcu Doğukan K. sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ambulansa alınan Vedat Ş. ve Doğukan K., ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araç ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Gece vakti silahlı kavga: 1’i kadın 4 yaralıGece vakti silahlı kavga: 1’i kadın 4 yaralı
Hümeze suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleriHümeze suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Sevilen dizi ekrana böyle dönüyor! Bordo bereli eğitiminden geçtiler

Sevilen dizi ekrana böyle dönüyor! Bordo bereli eğitiminden geçtiler

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Anne Ayşe Bülbül’den ‘Eren operasyonu’ teşekkürü

Anne Ayşe Bülbül’den ‘Eren operasyonu’ teşekkürü

Ekonomi ve hukuk reforma paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi ve hukuk reforma paketinde hangi maddeler var?

İzmir'de gece vakti silahlı kavga: 1’i kadın 4 yaralı

Gece vakti silahlı kavga: 1’i kadın 4 yaralı

Sarıkamış’ta hava sıcaklığı eksi 30 derece! Havaya serpilen kaynar su dondu

Havaya serpilen kaynar su dondu

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı (21 Ocak hava durumu)

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

İzmir'de açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.