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  4. İzmir'de hareketli gece! Kavgaya müdahaleye giden polise bıçaklı saldırı

İzmir'de hareketli gece! Kavgaya müdahaleye giden polise bıçaklı saldırı

17.09.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale için giden polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda yüzünden yaralanan polis memuru hastaneye götürülürken, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de hareketli gece! Kavgaya müdahaleye giden polise bıçaklı saldırı

Hareketli dakikalar yaşanmasına neden olan olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi 592/12 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, sokakta yapılan düğün sonrası kavga çıktığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, elinde bıçak olan E.K.'ye, bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu.

RASTGELE SAVURDU, POLİSİ YÜZÜNDEN YARALADI

Polisin uyarısını dikkate almayan E.K.'ye, ekipler biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran E.K., polis memuru F.K.'yi yüzünden yaraladı. Olay sonrası polis memuru, meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, alkollü olduğu iddia edilen E.K. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir bıçaklı saldırı
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