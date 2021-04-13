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İzmir'de iftara ne kadar var? İzmir'de oruç ne zaman açılacak?

13.04.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek Ramazan ayı başlamışken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini de merak etmeye başladı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar İzmir iftar saatlerini sorguluyor. Peki İzmir'de iftara ne kadar var? İzmir'de oruç ne zaman açılacak?

İzmir'de iftara ne kadar var? İzmir'de oruç ne zaman açılacak?

Ramazan ayı başladı ve vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini de merak etmeye başladı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar İzmir iftar saatlerini sorguluyor. Peki İzmir'de iftar ve sahur kaçta? İzmir'de akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte yanıtı...

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Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak edildi; ilk imsak 05:05 saatinde tamamlandı; ilk iftar ise 19:52 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:20'de İstanbul'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İZMİR İMSAKİYESİ

13 Nisan 2021 Salı 05:05 06:32 13:17 16:57 19:52 21:13
14 Nisan 2021 Çarşamba 05:03 06:30 13:17 16:57 19:53 21:14
15 Nisan 2021 Perşembe 05:02 06:29 13:17 16:58 19:54 21:16
16 Nisan 2021 Cuma 05:00 06:27 13:16 16:58 19:55 21:17
17 Nisan 2021 Cumartesi 04:58 06:26 13:16 16:58 19:56 21:18
18 Nisan 2021 Pazar 04:56 06:25 13:16 16:58 19:57 21:19
19 Nisan 2021 Pazartesi 04:55 06:23 13:16 16:58 19:58 21:21
20 Nisan 2021 Salı 04:53 06:22 13:15 16:59 19:59 21:22
21 Nisan 2021 Çarşamba 04:51 06:20 13:15 16:59 20:00 21:23
22 Nisan 2021 Perşembe 04:50 06:19 13:15 16:59 20:01 21:24
23 Nisan 2021 Cuma 04:48 06:18 13:15 16:59 20:02 21:26
24 Nisan 2021 Cumartesi 04:46 06:16 13:15 17:00 20:03 21:27
25 Nisan 2021 Pazar 04:45 06:15 13:14 17:00 20:04 21:28
26 Nisan 2021 Pazartesi 04:43 06:14 13:14 17:00 20:05 21:30
27 Nisan 2021 Salı 04:41 06:13 13:14 17:00 20:06 21:31
28 Nisan 2021 Çarşamba 04:40 06:11 13:14 17:00 20:07 21:32
29 Nisan 2021 Perşembe 04:38 06:10 13:14 17:01 20:08 21:34
30 Nisan 2021 Cuma 04:36 06:09 13:14 17:01 20:09 21:35
01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:35 06:08 13:14 17:01 20:10 21:36
02 Mayıs 2021 Pazar 04:33 06:07 13:13 17:01 20:10 21:37
03 Mayıs 2021 Pazartesi 04:31 06:05 13:13 17:01 20:11 21:39
04 Mayıs 2021 Salı 04:30 06:04 13:13 17:02 20:12 21:40
05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:28 06:03 13:13 17:02 20:13 21:41
06 Mayıs 2021 Perşembe 04:27 06:02 13:13 17:02 20:14 21:43
07 Mayıs 2021 Cuma 04:25 06:01 13:13 17:02 20:15 21:44
08 Mayıs 2021 Cumartesi 04:24 06:00 13:13 17:02 20:16 21:45
09 Mayıs 2021 Pazar 04:22 05:59 13:13 17:03 20:17 21:47
10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:21 05:58 13:13 17:03 20:18 21:48
11 Mayıs 2021 Salı 04:19 05:57 13:13 17:03 20:19 21:49
12 Mayıs 2021 Çarşamba 04:18 05:56 13:13 17:03 20:20 21:51

ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyuruyor: "Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz."

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi ise, günah işlemekle geçer.

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