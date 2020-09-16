İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 03.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1237 sokakta yaşandı. İddiaya göre, Hasan S. (29) otomobili ile seyir halinde olduğu sırada sokakta oturan ve önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ajnan Uslular (23) ve Sabri A.'ya (22) tabanca ile ateş açtı.

Saldırıya uğrayan Sabri A. da Hasan S.'ye ateş açarak karşılık verdi. İki grup arasındaki çatışmada; Hasan S. başından, Ajnan Uslular boyun ve göğüs kısmından, Sabri A. bacak, kol ve omzundan, olay yerinden geçtiği ileri sürülen Metin A. (26) ise sol bacağından yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşlar, kendi imkanları ile Ajnan Uslular, Hasan S. ve Sabri A.'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Metin A.'yı ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan Ajnan Usluluar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Sabri A. ve Hasan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Metin A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise silahlı kavganın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.