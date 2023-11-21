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  4. İzmir’de ilginç eylem! İsrail bayrağına basıp kafasına silah dayadı

İzmir’de ilginç eylem! İsrail bayrağına basıp kafasına silah dayadı

21.11.2023 20:40 | Son Güncelleme:
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İzmir'de, İsrail bayrağının üzerine basıp, başına tabanca dayayan ve 2 saat sonra görüşmelerin ardından ikna edilerek eylemine son veren Pakistan uyruklu M.N. (23) tutuklandı.

İzmir’de ilginç eylem! İsrail bayrağına basıp kafasına silah dayadı

Olay dün saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Kiraladığı otomobille caddeye gelen M.N. (23) araçtan inip, elindeki İsrail bayrağını yere serip üzerine bastı.

BAŞINA SİLAH DAYADI

Daha sonra eline Türk bayrağı alan M.N, başına tabanca dayayıp eylem gerçekleştirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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TUTUKLANDI

Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından şüpheli elindeki silahı bırakıp teslim oldu ve gözaltına alındı.

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Geçen yıl da karnına ateş edip intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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