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İzmir’de iş makinesi yüklü TIR köprüde sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 21:47 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde iş makinesi yüklü TIR, altından geçmek istediği köprüde sıkıştı. Kaza nedeniyle trafikte bir süreliğine aksamalar meydana geldi.

İzmir’de iş makinesi yüklü TIR köprüde sıkıştı

Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale-İzmir karayolunun Petkim Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyir halinde olan ve iş makinesi taşıyan plakalı TIR, altından geçmek istediği köprüye sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TIR'ı kurtarma çalışmaları devam ederken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri diğer araçların emniyetli bir şekilde yollarına devam etmeleri için yoğun çaba sarf etti.

Çalışmalar esnasında trafikte bir süreliğine yoğunluk yaşanırken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. (İHA)

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