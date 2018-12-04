İzmir'de ıspanak tarlada kaldı: Devlet depoları mı, marketleri mi nereyi basar bilemeyiz ama...

Foça'nın kırsal Gerenköy Mahallesi'nde ıspanak üreticileri dertli. Toplam 1000 dönüm arazide ıspanak yetiştiren üreticiler, gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Ürünlerine maliyetine bile alıcı bulamayan üreticiler, soğan fiyatlarında yaşanan artışın, böyle giderse gelecek yıl ıspanak ve diğer ürünlerde de yaşanacağını ileri sürdü.

Gerenköy Mahallesi'ndeki 90 dönüm tarlasında ıspanak yetiştiren Mustafa Kahraman, bu yıl ürünün bol ve kaliteli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçi ekiyor, bakımını yapıyor, büyütüyor. Dönümüne en az bin 300 lira para harcıyor, ama ürünü tarlada kalıyor. Devlet, 'pahalandı' diye soğan, patates depolarını basıyor ama çiftçinin elinde kalan ürün için hiç kimse bir çare bulmuyor. Seneye ıspanak ekimi de olmayınca, otomatik olarak pahalılaşacak. Üretimde dengesizlikle fiyatlar tavan yapacak. 90 dönümlük tarlamda ıspanak yetiştirmek için 110- 120 bin lira gibi bir para harcadım. Tohumu, gübresi, ilacı, sulaması, mazotu, işçiliği var. Ama şu an bu ürünü toplamadan, tarlamı süreceğim. Bu durumda çiftçi ne yapsın? Seneye ekmeyecek. Şu an tarlamdaki ıspanak bir hafta içinde toplanıp satılmazsa kendiliğinden çürüyecek. Piyasada ıspanak azalınca fiyatlar 8-10 liraları görecek. Devlet depoları mı, marketleri mi nereyi basar bilemeyiz, ama sonrasında ıspanak bulamayız. Tüccar yok pahasına almak istiyor. Dönümüne bin 300 lira masraf edilen ürüne 200 ile 300 lira arasında fiyat teklif ediyor. Üstelik parayı da vermiyor. 'Ürünü, satayım ondan sonra parasını vereyim' diyor. Devletin bunlara bir çözüm bulması lazım."