HABER

İzmir'de ıspanak tarlada kaldı: Devlet depoları mı, marketleri mi nereyi basar bilemeyiz ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 10:52 | Son Güncelleme

İzmir'in Foça ilçesinde, çiftçiler ıspanağı maliyetine bile satamadıklarını söyleyerek, ürünlerini toplamıyor. Tarlalarda kalan yüzlerce dönüm ıspanak, çürümeye terk edildi.

İzmir'de ıspanak tarlada kaldı: Devlet depoları mı, marketleri mi nereyi basar bilemeyiz ama...

Foça'nın kırsal Gerenköy Mahallesi'nde ıspanak üreticileri dertli. Toplam 1000 dönüm arazide ıspanak yetiştiren üreticiler, gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Ürünlerine maliyetine bile alıcı bulamayan üreticiler, soğan fiyatlarında yaşanan artışın, böyle giderse gelecek yıl ıspanak ve diğer ürünlerde de yaşanacağını ileri sürdü.

Gerenköy Mahallesi'ndeki 90 dönüm tarlasında ıspanak yetiştiren Mustafa Kahraman, bu yıl ürünün bol ve kaliteli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçi ekiyor, bakımını yapıyor, büyütüyor. Dönümüne en az bin 300 lira para harcıyor, ama ürünü tarlada kalıyor. Devlet, 'pahalandı' diye soğan, patates depolarını basıyor ama çiftçinin elinde kalan ürün için hiç kimse bir çare bulmuyor. Seneye ıspanak ekimi de olmayınca, otomatik olarak pahalılaşacak. Üretimde dengesizlikle fiyatlar tavan yapacak. 90 dönümlük tarlamda ıspanak yetiştirmek için 110- 120 bin lira gibi bir para harcadım. Tohumu, gübresi, ilacı, sulaması, mazotu, işçiliği var. Ama şu an bu ürünü toplamadan, tarlamı süreceğim. Bu durumda çiftçi ne yapsın? Seneye ekmeyecek. Şu an tarlamdaki ıspanak bir hafta içinde toplanıp satılmazsa kendiliğinden çürüyecek. Piyasada ıspanak azalınca fiyatlar 8-10 liraları görecek. Devlet depoları mı, marketleri mi nereyi basar bilemeyiz, ama sonrasında ıspanak bulamayız. Tüccar yok pahasına almak istiyor. Dönümüne bin 300 lira masraf edilen ürüne 200 ile 300 lira arasında fiyat teklif ediyor. Üstelik parayı da vermiyor. 'Ürünü, satayım ondan sonra parasını vereyim' diyor. Devletin bunlara bir çözüm bulması lazım."

izmir-ispanak-2

Bir diğer ıspanak üreticisi İlhami Gülay da devlet desteklerinin maliyetler karşısında çok zayıf kaldığına dikkat çekerek, gübrede, mazotta, tohumda yüzde 70'lere varan artışlar yapıldıktan sonra yüzde 10 gibi indirimle adeta kandırılmaya çalışıldıklarını söyledi. Gülay, "Çiftçinin ekim yapması artık risk. Cebinden çıkan paranın geri dönüp, dönmeyeceği belli değil. Her üründe bu aynı. Maliyetler çok yüksek. Nisan ayında 20 kiloluk bir çuval gübre 50 lirayken, 110 liraya çıkmış. Mazot desteği dönümde 6 lira. Bir litre mazot 6 lira. Bu destek yok anlamına geliyor. Köylü, bu destekle tarlasına gidip gelemiyor. Üretici olarak son 20 yılın en büyük faciasını yaşıyoruz. Tarım çok kötü durumda. Bu işi yürütecek durumumuz kalmadı" diye konuştu. (DHA)

izmir-ispanak-3

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
'Moniac' milli geliri suyla hesaplıyor'Moniac' milli geliri suyla hesaplıyor
Yozgat Şeker Fabrikası önünde işçilerden kadro eylemiYozgat Şeker Fabrikası önünde işçilerden kadro eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir ıspanak Foça çiftçi

En Çok Okunan Haberler

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Can Ataklı'dan seçim iddiası: Ankara'da Meral Akşener...

Can Ataklı'dan seçim iddiası: Ankara'da Meral Akşener...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

İlginizi Çekebilir

Gezici Araştırma Şirketi'nin Muğla için yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar!

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Acemi erlere yaptırdığı tartışmalara yol açtı!

Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Erdoğan o genci karşısında görünce gözlerine inanamadı!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
merak etmeyin yakında tarlalarıda basıp ürün toplamıyorsunuz tarlayı depo amaçlımı kullanıyorsunuz diye ceza keserlerse şaşırmayın şaşırmış ekonomik başarızılıkta boğulmuş iktidarlardan her şey beklenir
Şükür gerçek haberleri vermeye başlamışsınız
Hee devlet kendi ciftlikleirni kurmaliydi israildenoldigi gibi Ne yapilsa inkar ediliyor devlet devlet surekli devlet hukumet yeter artik
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Sahte Milli Piyango bileti nasıl ayırt edilir? (Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2019)

Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak Sıla açıklaması!

Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak Sıla açıklaması!

Edirne'de korkunç olay! 3 ayrı sınır köyünde ölü bulundular

Edirne'de korkunç olay! 3 ayrı sınır köyünde ölü bulundular

Uyuşturucu baronu İslam Yakut: Zekeriya Öz benden 2 milyon dolar istedi ve 'gizli tanık ol' dedi

Uyuşturucu baronu o ismi açıkladı: Benden 2 milyon dolar istedi!

Diyarbakır'da teröristlere ait üç katlı sığınak bulundu

Diyarbakır'da teröristlere ait üç katlı sığınak bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.