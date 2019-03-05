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İzmir'de İYİ Parti'den istifalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 21:37 | Son Güncelleme

İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Aktup, bazı yönetim kurulu üyeleriyle partisinden istifa ettiklerini ve yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini bildirdi.

İzmir'de İYİ Parti'den istifalar

Aktup, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi ile ilçe yönetiminden 10 kişinin istifa ettiğini belirtti.

İstifa edenler arasında Dikili Gençlik Kolları Başkanı Ali Can Kalaycıoğlu'nun da bulunduğunu aktaran Aktup, "Bize verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı istifa kararı aldık. Benimle 8 ilçe yönetim kurulu üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı İYİ Parti'den istifa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aktup, açıklamasında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın MHP'li Dikili Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı'ya destek vereceklerini kaydetti.

(AA)

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İYİ parti izmir

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
zillet ittifaki her yerde böyle dağılacak
ya mynet niye iyi parti chp istifalarını haber yapıyorsunuz. Akp edremit istifa etti yok akp burhaniye istifa etti yok taraf olmayın.
Çok ta tın,defolun gidin omurgasız yaratıklar sizi.
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