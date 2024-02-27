HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de kan donduran olay! İş görüşmesine giden eşini canice katletti

İzmir'de kan donduran olay! İş görüşmesine giden eşini canice katletti

27.02.2024 15:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de dün yaşanan olay duyanların kanını dondurdu! Bir süredir eşiyle anlaşamayan ve ayrı yaşayan Özlem Çankaya iş görüşmesine katılmak için evinden çıktı. Çankaya ile görüşmek isteyen A.Ç. istediği cevabı alamayınca iş görüşmesinden çıkan Çankaya'yı sokak ortasında defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de kan donduran olay! İş görüşmesine giden eşini canice katletti

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir kişi, iş görüşmesine giden karısını sokak ortasında bıçakla yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen kadın burada hayatını kaybederken, cinayet zanlısı koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AW150628_02

TALİHSİZ KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir anlaşmazlık yaşayan ev ayrı yaşayan çiftlerden üç çocuk annesi Özlem Çankaya (44), iş görüşmesine gitmek için evden ayrıldı. Bu esnada ayrı yaşadığı kocası A.Ç., Özlem Çankaya'yı telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi. Özlem Çankaya'dan ret cevabı alan kocası A.Ç., bıçakla karısının bulunduğu yere gitti. İş görüşmesinden çıktığı öğrenilen Özlem Çankaya'nın yanına giden A.Ç., yaşanan tartışmanın ardından karısını defalarca bıçakladı. Özlem Çankaya kanlar içerisinde kalırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANE HAYATINI KAYBETTİ

Karısını bıçaklayarak ağır yaralayan A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen Özlem Çankaya, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çankaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Özlem Çankaya'nın cenazesi daha sonra memleketi Aydın'a götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya genelinde yayılıyor! Bölgede ilk kez rastlandıDünya genelinde yayılıyor! Bölgede ilk kez rastlandı
Camper indiriminin yıldız parçası! Hakiki deri, dayanıklı, konforlu...Camper indiriminin yıldız parçası! Hakiki deri, dayanıklı, konforlu...
Kan donduran cinayet! Önce silahla rehin aldı, sonra kurşun yağdırdıKan donduran cinayet! Önce silahla rehin aldı, sonra kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir iş görüşmesi
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin"

İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin"

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı

Tesadüfen ihaneti gördü! 'Söylemeli miyiz?'

Tesadüfen ihaneti gördü! 'Söylemeli miyiz?'

Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi

Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi

'Emekli kart' teklifi! Özgür Özel "Cenazeme gelmesin" deyip isyan etti

'Emekli kart' teklifi! Özgür Özel "Cenazeme gelmesin" deyip isyan etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.