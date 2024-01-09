İzmir'de kaptanı rahatsızlanan vapur rotadan çıkarak karaya çarptı, yolcular büyük panik yaşadı!

İzmir'de büyük bir facia önlendi. Akşam saatlerinde Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka’dan yolcuları aldıktan bir süre sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı.

80 YOLCU BÜYÜK PANİK YAŞADI!

Konak İskelesi yakınında sürüklenen “Mustafa Günay” isimli yolcu gemisi, bu sırada karaya çarptı. İçerisinde bulunan 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gemide hasar meydana gelirken, herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)





