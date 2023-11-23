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İzmir'de keskin nişancı paniği! O parka gidenleri hedef alıyor: 5 kişi ve 2 köpek vuruldu...

23.11.2023 20:15 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde halk arasında 'Korsan Park' olarak bilinen bir parkta keskin nişancı kabusu yaşanıyor. Sevgi Tevşi isimli bir kişi parka telefonla konuşmak için gitti ve bacağından vuruldu. İki ay içerisinde parkta 5 kişi ve 2 köpek, keskin nişancı tarafından vuruldu.

İzmir'de keskin nişancı paniği! O parka gidenleri hedef alıyor: 5 kişi ve 2 köpek vuruldu...

Egedesonsöz sitesinin haberine göre, Karşıyaka'daki Nergis Mahallesi'nde bir parkta esrarengiz olaylar yaşanıyor. İki aydır bu parkta nereden geldiği ve kimin yaptığı bilinmeyen silahlı saldırılar yaşanıyor. İki aylık süreçte 5 kişi ve 1 köpek vurularak yaralanırken, bir köpek ise hayatını kaybetti.

TELEFONLA KONUŞMAK İSTEDİ BACAĞINDAN VURULDU

Silahlı saldırıların son kurbanı ise 41 yaşındaki Sevgi Tevşi oldu. 16 Kasım günü parkın yakınında bulunan iş yerinin önüne telefonla konuşmak için çıkan Tevşi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tevşi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tevşi, olayın ardından saldırganlardan şikayetçi olmasının ardından aynı yerde benzeri biçimde yaralanan diğer 4 kişi de olayın duyulması üzerine bir araya geldi. Olay sonrası mağduriyet yaşayan yaralılar, Emniyet birimlerinden saldırganın bulunması için destek istedi.


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Keskin Nişancı Karşıyaka İzmir
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